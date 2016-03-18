Севастополь, 18 марта, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Два года назад севастопольцы показали себя достойными отцов и дедов, основавших русский город Севастополь, заявил 18 марта на площади Нахимова полномочный представитель президента РФ в КФО Олег Белавенцев, передает корреспондент ИА REGNUM .

Фото пресс-службы правительства Севастополя

В этот день я хотел бы поздравить всех вас и высказать слова благодарности жителям Севастополя и крымчанам, которые в те годы проявили высочайшую организованность. Вы показали, что достойны наших отцов и дедов, которые в славные времена основали русский город Севастополь», — сказал Белавенцев.

Он напомнил слова гимна Севастополя времен Первой обороны (1854−1855 годов):

«Клинком английским и штыком французским

Наш дух не одолеешь никогда.

Нам не страшны ни турки, ни зуавы,

Ни пресловутый Королевский флот…

Не нужно западных утопий, пусть знает враг, нагрянувший сюда:

Покуда будет русским Севастополь, Россия не изведает стыда!».

Полпред также высказал признательность силам самооборны, которые в 2014 году поддерживали порядок, как в городах, так и на границах Крыма — на Перекопе и Чонгаре.

«Особая благодарность — нашей армии и Черноморскому флоту, которые обеспечили мирное, бескровное волеизъявление крымчан и севастопольцев», — добавил полпред.

«Прошедшие два года сопровождались массой сложностей, но мы знаем, что в настоящее время происходят масштабные инфраструктурные проекты. Несмотря на то, что наши соседи с севера устроили нам энергетическую, продовольственную, водную, транспортную блокады, мы развиваемся», — заявил Олег Белавенцев.

18 марта Россия отмечает вторую годовщину вхождения Крыма состав РФ. В этот день в 2014 году Россия и Крым подписали договор о вхождении Крымского полуострова в состав России, а 21 марта президент России Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».