Ставрополь, 18 марта, 2016, 13:00 — ИА Регнум.



Цитата из съёмки ГИБДД Машина в канале

В Ставропольском крае автомобиль упал в канал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.

Трагедия случилась 18 марта 2016 года около 07:00 в Красногвардейском районе Ставрополья. По предварительной версии, около на 4 километре автодороги «Преградное — Тахта — Ипатово» водитель автомашины «Рено Логан» выбрал не безопасную скорость для движения автомобиля, не справился с управлением и упал в кювет, где находится канал.

Цитата из съёмки ГИБДД Место происшествия

Автомобиль полостью погрузился в воду. Водитель — 70-летний житель города Ставрополя и пассажир — 45-летняя жительница села Дмитриевского Красногвардейского района от полученных травм скончались на месте происшествия.

В ГИБДД отметили, что без помощи спасателей достать автомобиль из канавы не удалось. По факту автоаварии, с которой погибли люди, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.