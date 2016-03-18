Ярославль, 18 марта, 2016, 12:47 — ИА Регнум. 1 января 2016 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, которые ставят регионам жесткие условия в сфере обращения с коммунальными отходами. В течение года Ярославская область должна подготовиться к работе в новых условиях, однако формирование комплексной системы обращения с отходами пока идет недостаточно интенсивно. О том, как будет строиться работа по вывозу и утилизации мусора и с какими проблемами придется столкнуться областному правительству и законодателям, ИА REGNUM рассказал депутат Ярославской областной Думы, председатель временной комиссии по формированию региональной нормативно-правовой базы в области обращения с отходами Александр Тарасенков.

ИА REGNUM: Александр Николаевич, в текущем году в Ярославской области должен быть создан единый региональный оператор по работе с ТБО — так предписывает федеральное законодательство. Что это за структура и насколько актуальна ее деятельность в существующих условиях?

Александр Тарасенков: Единый региональный оператор — это структура, которая должна будет организовать и координировать всю работу по обращению с отходами в регионе. Оператор назначается по конкурсу сроком на 10 лет. Сейчас же организации, занимающиеся вывозом и утилизацией отходов, действуют по принципу свободного рынка. Практически никто не контролирует ни обоснованность цены, выставляемой за эту услугу, ни то, куда отходы вывозятся и что с ними происходит впоследствии. Фактически, как только организация забрала мусор, она получила на него право собственности и сама уже решает, что с ним делать. Конечно, предприниматель действует так, чтобы получить максимальную прибыль при минимальных издержках. Поэтому коммерсант может спокойно привезти отходы на утилизацию без сортировки. В результате мы получаем увеличение объема отходов на полигонах и ухудшение экологической ситуации, поскольку отбора вторичных фракций не происходит. Некоторые же попросту вывозят мусор в лес ‑ и экономят на ликвидации отходов. В результате ежегодно выявляется до 500 свалок разного объема и ликвидируются они, в основном, за счет местных бюджетов. Кроме того, цена на вывоз мусора существенно разнится в разных муниципальных районах области. Например, в Мышкине, Некоузе цена может доходить до 800 рублей за кубометр — объем отходов на периферии гораздо меньше, чем в больших городах. Все эти проблемы и призван решить единый региональный оператор.

ИА REGNUM: Каким образом будет осуществляться контроль за вывозом мусора и ценой на эти услуги?

Александр Тарасенков: Региональный оператор посредством конкурса и территориальной схемы организует все этапы работы, все звенья цепочки обращения с отходами. Торги позволят нам получить конкурентную цену — не ту, которую сегодня согласовала управляющая компания с аффилированной организацией, а оптимальную и для потребителя, и для подрядчика. Таким образом, цены по всему региону будут сбалансированы, и мы получим единый тариф — что позволяет федеральное законодательство. При этом заказчик — единый оператор — жестко контролирует: где и когда именно забрали отходы, в соответствии ли с требованиями законодательства их вывезли и куда именно. Действует следующий принцип — ты везешь на сортировку, ты прямо на утилизацию, ты на этот полигон, ты на тот. Также оператор аккумулирует денежные средства и оплачивает именно те услуги, которые оказывает та или иная организация: кто вывозит мусор — получает только за вывоз. Следовательно, у подрядчика нет повода оставлять отходы в несанкционированных местах. Причем оператор контролирует весь процесс: начиная от содержания контейнерной площадки, что сейчас тоже не урегулировано, и заканчивая оборотом вторичных ресурсов.

ИА REGNUM: Но прежде чем распределять сферы ответственности, необходимо наладить работу мусорных полигонов. Это сегодня проблема: часть из них находится в аренде, часть переполнена.

Александр Тарасенков: Действительно, сейчас у нас много полигонов, которые практически заполнены. В дальнейшем потребуется их рекультивация и строительство новых. Встает вопрос: за чей счет? Если строить полигоны будет частный инвестор, ему потребуются гарантии, что определенный объем работ будет обеспечен. Опять же этот вопрос может решить региональный оператор. Что же касается рекультивации, то финансировать этот процесс придется региональному бюджету, и в областной целевой программе эти мероприятия прописаны, хотя денег на них пока нет. При этом сегодня почти все полигоны находятся в муниципальной собственности, причем большая часть из них сдана в аренду. К слову, в результате мы получаем ситуацию в Скоково. Частник складирует мусор, нанося ущерб экологии, отвечать за это придется муниципальным властям, а расхлебывать ситуацию — региональному бюджету. Такое положение дел также необходимо менять. С этого года полномочия по обращению с отходами переданы на уровень региона, мы предлагаем передать в областную собственность и полигоны, чтобы нормально провести инвентаризацию, оценить их емкость, заложить средства в бюджете на работу с ними и выйти на конкурс по региональному оператору с твердым пониманием ситуации. Эту работу делать надо уже сегодня, иначе завтра мы получим ЧП. И мы ждем от правительства области решительных шагов в этом направлении.

ИА REGNUM: Этот год — переходный, а работы еще немало. Какие проблемы требуется решить в первую очередь?

Александр Тарасенков: Основная проблема — разработка нормативной базы. К сожалению, областная программа сегодня не отражает всей полноты проблематики работы с ТБО. Кроме того, до сих пор не принята часть подзаконных актов к федеральному закону. В частности, подготовлены, но не утверждены требования к конкурсу на статус регионального оператора. Они были обозначены в проекте, и многие регионы начали аккуратно готовиться. На сегодняшний день целесообразно, чтобы оператором стала государственная компания — со 100% участием Ярославской области, поскольку отдать эту сферу на 10 лет в частные руки мы считаем нерациональным решением. Принятое решение в конечном итоге будет иметь последствия на качество жизни населения и состояние окружающей среды.