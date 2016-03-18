Москва, 18 марта, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Прослеживается отчетливая тенденция от декларативных заявлений о сохранении окружающей среды к ужесточению ответственности суверенных государств за антропогенное воздействие, заявил сегодня, 18 марта, выступая на форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» заведующий лабораторией инноваций ОАО «Институт микроэкономики» Виктор Потапов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Дым от завода

«От саммита к саммиту G8, G20, АТЭС повышается внимание к природоохранной политике и отмечается, что устойчивое развитие требует полной интеграции экологической, экономической и социальной политики стран», — уточнил он.

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Ученый обратил внимание на то, что все чаще наблюдается неадекватное использование показателей антропогенного воздействия. Вопреки мнению международного научного сообщества, на первый план выводят беспочвенные утверждения о том, что главное воздействие на природу оказывает деятельность человека.

«При этом традиционные экономические показатели в современных условиях дают неверные представления об эффективности экономики, так как не отражают отрицательного влияния производств и потребления на изменение стоимости природного экологического капитала», — отметил Потапов.

Не менее важный фактор, отмеченный ученым, заключается в том, что ряд экологических соглашений закрепляет сложившееся неравенство. То есть сокращать выбросы обязаны все подписавшие соглашение. Однако, находясь на разном уровне по количеству антропогенных выбросов, участники соглашения будут сокращать их с разного уровня.

Государства, подобные России, которая оказывает меньшее отрицательное воздействие на окружающую среду за счет сократившегося в постсоветское время промышленного потенциала, вынуждены будут за счет отказа от реиндустриализации сокращать выбросы и еще — согласно взятым на себя обязательствам.

Те же, кто, в отличие от России, не сокращал уровня потребления и своих производств, а, значит, производит антропогенных выбросов гораздо больше, заведомо находятся в более выгодном положении, так как будут иметь больше пространства для «экологического маневра». «Им, в отличие от России, есть куда сокращаться, — подчеркнул эксперт. — А это в ряде случаев создает предпосылки климатического протекционизма и демпинга продукции на международных рынках в целях недобросовестной конкуренции».

Напомним, что свои заявления Виктор Потапов сделал в ходе проходящего в пресс-центре ИА REGNUM форума «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России», главной целью которого является выработка российского ответа на Парижское климатическое соглашение, процесс ратификации которого должен начаться 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке.

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