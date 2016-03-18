Киев, 18 марта, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Украине не стоит разрывать железнодорожное сообщение с неподконтрольным Киеву Донбассом, заявил и.о. главы правления госкомпании «Укрзализниця» Александр Завгородний в письме к Совету национальной безопасности и обороны Украины.

wallpapers ru Железная дорога

Чиновник попросил СНБО, секретарем которого является Александр Турчинов, сохранить железнодорожное сообщение с предприятиями, которые находятся в республиках Донбасса. По его словам, в компании готовы предложить четкий механизм по защите от несанкционированного доступа представителей ДНР и ЛНР к украинской железной дороге. В частности, создается специальный филиал «Укрзализныци» вместо «Донецкой железной дороги» — в его составе должны создать Донецкую и Луганскую дирекции железнодорожных перевозок. И вот они должны управлять всеми ресурсами «Укрзализныци» на неподконтролльных территориях, и контролировать перевозки грузов с ДНР-ЛНР на Украину. Оплата должна проводиться на подконтрольной Киеву территории.

В СНБО же кратко отметили, что при соблюдении таких условий не видят угрозы от железнодорожного сообщения с ДНР-ЛНР. Однако итогового официального решения по данному вопросу на сегодня нет.

Дело в том, что согласно постановлению Кабинета министров Украины о реорганизации украинской железной дороги, кроме прочего, предусматривается ликвидацию госпредприятия «Донецкая железная дорога» с марта 2016 года, что означает полную остановку финансирования предприятия и его отключение от системы диспетчеризации Украины.

В начале марта народный депутат Верховной рады Владимир Гусак заявлял, что из-за формальной ликвидации «Донецкой железной дороги» есть риск прекращения всего ж/д сообщения с ДНР-ЛНР, а это принесет Украине серьезные убытки.

«Сложность заключается в том, что «Укрзализныця» не выплачивает деньги на железной дороге за уже осуществленные перевозки, а та, в свою очередь, не сможет выплатить заработную плату работникам. Если ситуация не изменится, есть риск полной остановки железнодорожных перевозок», — сказал Гусак.

«Если ликвидируют Донецкую железную дорогу, это фактически означает, что около 100. 000 людей потеряют работу, и вряд ли они смогут найти какую-то другую… К тому же, почти все предприятия горно-металлургического комплекса являются градообразующими, и практически все эти города станут «городами-призраками», как говорится», — заявил председатель правления Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. «Кроме того, бюджет Украины будет недополучать колоссальные средства. Только сама Донецкая железная дорога ежегодно зарабатывает на перевозках около 3,5 миллиардов гривен. А предприятия горно-металлургического комплекса, расположенные на неподконтрольных территориях, ежемесячно приносят более 110-ти миллионов долларов валютной выручки. Из-за остановки перевозок также могут возникнуть проблемы с поставками угля на электростанции — может остаться без угля половина украинских теплоэлектростанций. Например, Луганская ТЭС полностью прекратит свою работу всего через 20 дней. Из-за этого миллион жителей Луганской области рискуют вообще лишиться электроэнергии», — предупреждают в федерации.

С такой оценкой согласны и в ДНР. «Украина упускает какую-либо связь с нашей территорией и от этого сильно пострадает — потеряет 110 миллионов долларов валютной выручки в месяц. Это доходы предприятий, которые все еще осуществляют деятельность в правовом поле Украины… Убытки еще больше усугубят вялотекущий кризис на Украине. Украина добровольно передает нам промышленность и дорогу, и у нас появляется потенциал для самостоятельной политики», — заявил министр транспорта ДНР Семен Кузьменко.

В свою очередь в украинском Минэкономики говорят, что вариант разрыва сообщения с Донбассом пока даже не просчитывался в правительстве.

«Вопрос, касающийся приостановки решения о прекращении ж/д сообщения мы будем обсуждать в зависимости от результатов расчетов, на данный момент такие разговоры не ведутся», — заявила журналистам первый заместитель министра экономики Украины Юлия Ковалив.

Однако в экспертной среде многие действительно склоняются к необходимости разрыва отношений между Украиной и территориями ЛДНР, — заявил в комментарии ИА REGNUM глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его словам, в первую очередь серьезно пострадают энергетика и металлургия, однако Киев может пойти на такие убытки из политической целесообразности.

«С оккупированного Донбасса на украинскую территорию разными каналами поступают оружие и сепаратисты. Украинская власть вынуждена защищаться и максимально закрывать возможные каналы поставок на Украину вредных элементов. Когда разрываются любые хозяйственные связи — это приносит прямые экономические потери обеим сторонам. От любых санкций всегда симметрично теряют обе стороны. Сейчас разрыв железнодорожного сообщения — вопрос не экономики, а военно-политическая необходимость. Там идут не только товары, но и оружие. Железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР нужно прекращать, потому что нельзя финансово поддерживать агрессора. Если мы поддерживаем товарооборотом ДНР и ЛНР, мы даем им финансовую почву для ведения боевых действий. Если будет полностью прекращено сообщение, это потери для обеих сторон в размерах десятков миллиардов гривен. Прежде всего, пострадает энергетическая отрасль. Сегодня для Украины Донбасс — это уголь и металлопрокат. В остальном Украина находит другие источники поставок» — сказал Новак.

А вот экономический эксперт Юрий Гаврилечко уверен, что особых убытков украинская экономика не понесет.

«Конечно, такой разрыв возможен. Зачем это сообщение нужно, если на неподконтрольных территориях может производиться все, что угодно и попадать сюда контрабандой, как и отсюда? Услуги СБУ по крышеванию контрабанды фурами в таком случае возрастут. Возможные положительные последствия — увеличение зависимости этих территорий от РФ в экономическом плане. Но делать такое надо одновременно с созданием условия для вывода с оккупированных территорий лояльных Украине граждан. А этот вопрос никто не собирается решать уже два года как» — сказал Гаврилечко в своем комментарии.

Однако есть и другой взгляд на эту проблему — Украина в принципе не может себе позволить остановку грузового железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР, поскольку не имеет альтернатив в поставке угля и кокса. Такую точку зрения корреспонденту ИА REGNUM выразила эксперт Ирина Попова.

«Украина на это не пойдет, поскольку получит большие финансовые потери. А если пойдет, то получит большой экономический и политический ущерб. Пострадают люди, которые работают на предприятиях Украины, ДНР и ЛНР. Ведь угольная отрасль является неотъемлемой частью производственной цепи: уголь-металлургия-энергетика. Как Украина заменит поставки кокса и угля из ДНР? Поставки из-за рубежа в разы повысят затраты бизнеса, который и так переживает не лучшие времена, а также это приведет к лишним валютным затратам. Украина постоянно заявляет о том, что Донбасс — это ее территория. Если это действительно так, то о каких блокадах, в том числе и железнодорожных, может ставиться вопрос? Этот вопрос поднимается украинскими властями, чтобы усугубить положение внутри республик», — считает Попова.

Эксперт напомнила, что в случае разрыва ж/д сообщения с Д/ЛНР пострадают украинские ТЭС и металлургические предприятия.

«Уголь не повезешь на телеге. Украинские электростанции работают на угле марки «А» (антрацит). Они что, будут караваны с углем отправлять на ТЭС? Это несерьезно. Пытаясь кому-то навредить, надо думать о том, как это обернется для того, кто принимает подобного рода решения. Возможный разрыв ж/д сообщения с частью Донбасса нанесет большой вред самой Украине. Уже нет авиасообщения, автомобильное сообщение затруднено, теперь под угрозой остановки грузовые ж/д перевозки. Если его не будет, республики все равно выживут, но что от этого приобретет Украина? Разрыв негативно отразится на крупнейших меткомбинатах в Мариуполе (ММК им. Ильча, Азовсталь). Неприятности будут в виде сокращения рабочих мест и объемов производства, но я уверена, что люди выкрутятся и найдут обходные пути. Кому Украина собирается осложнять жизнь, себе? Пусть осложняет. Мирным путем надо было договариваться в 2014 году, весной. Не надо было стрелять. Все могло решиться в политической плоскости. А теперь поздно заниматься вредительством, республики уже живут своей жизнью», — отметила Попова.