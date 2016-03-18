Москва, 18 марта, 2016, 12:21 — ИА Регнум. По мнению Виталия Болдырева, поглотительная способность российских лесов занижена более чем в 12 раз. Виной тому неверная методика расчетов Межведомственной комиссии РФ по проблемам изменения климата. В соответствии с ней, поглощение CO 2 биотой России определяется не по результатам фотосинтеза, а через изменение общего запаса стволов древесины.

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Однако балансовый расчет с учетом фотосинтеза показал, что «так называемый нетто-сток (поглощение) CO 2 составляет в России не 0,4%, как следует из предлагаемых комиссией оценок, а 5% от нетто-стока растений суши всей Земли». Это означает, что «всего в атмосферу России ежегодно выделяется от 3,5 до 4,0 Гт CO 2 — только леса поглощают его больше на 240−500 млн тонн, чем в стране выделяется», — утверждает участник форума «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России».

Напомним, вчера, 17 марта 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM открылся форум «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России», посвященный выработке российской национальной позиции в отношении Парижского климатического соглашения, процесс ратификации которого должен начаться 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке.