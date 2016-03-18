Москва, 18 марта, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Накануне выступающие резко критиковали положенную в основу Монреальского и Киотского протоколов теорию «фреонового разрушения озоносферы» и «глобального потепления», доказав ее научную несостоятельность. Эта теория не выдержала испытания практикой: проблема озонового слоя стала еще острее. Объявленные главными врагами человечества хлорфторуглероды (ХФУ) не выпускаются уже более 20 лет, но при этом процесс разрушения озонового слоя планеты нарастает.

Дарья Антонова ИА REGNUM Форум «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» в пресс-центре ИА REGNUM

Принятые по указанным протоколам обязательства, считают участники форума, ведут к нарушению национального права и конституционных норм. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о выходе из этих климатических соглашений.

Сегодня, 18 марта, на повестке дня экологического форума — обсуждение экономической подоплеки климатических протоколов. Сколько Россия уже потеряла и еще потеряет, если присоединится к Парижскому соглашению. Несправедливо, в частности, что из-за сомнительной методики оценки поглотительная способность бореальных лесов России оказалась заниженной в десятки раз. Это превращает Россию из страны — экологического донора в страну — экологического «паразита» и ставит ее в равные условия с главными мировыми странами-загрязнителями. Уже сказываются последствия «работы» международных климатических соглашений — разрушенные отрасли, увеличение энерго‑ и ресурсоемкости экономики, удар по обороноспособности страны.

Участники форума намерены обсудить стратегию возрождения холодильной промышленности, а также создания национальной системы управления экологическими ресурсами.

Напомним, что в пресс-центре ИА REGNUM 17−18 марта 2016 года проходит форум «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России», посвященный выработке российской национальной позиции в отношении Парижского климатического соглашения, процесс ратификации которого должен начаться 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке.