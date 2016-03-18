Санкт-Петербург, 18 марта, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Дизельную субмарину проекта 636.3 спустили на воду 18 марта на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM. Корабль пополнит состав Черноморского флота РФ, став уже пятой подлодкой новейшего типа в составе ЧФ.

admship.ru Подлодка «Великий Новгород»

Церемония началась с торжественного митинга, посвященного отмечаемому в эти дни 110-летию подводных сил России, и возложения цветов к памятнику морякам-подводникам и кораблестроителям на Рижском проспекте. Затем участники церемонии проследовали на территорию верфей, где заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков поблагодарил работников предприятия за постройку современной подлодки.

«Десять лет прошло со столетнего юбилея подводных сил ВМФ. Благодаря личному контролю верховного главнокомандующего, президента РФ за десять лет произошло стремительное обновление подводного флота России», — заявил Федотенков, добавив, что «адмиралтейцы», по сути, восстановили подводный флот России на Черном море. После освящения субмарину «Великий Новгород» спустили на воду.

В общей сложности Черноморский флот получит шесть подлодок проекта 636.3. Сейчас в боевом составе ВМФ уже находятся четыре такие субмарины: головная подлодка «Новороссийск», а также «Старый Оскол» и «Краснодар». Еще одна подлодка — «Ростов-на-Дону» — во время перехода к месту постоянной дислокации в Новороссийск 8 декабря 2015 года отстрелялась из Средиземного моря ракетами «Калибр» по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в Сирии. Завершит серию для ЧФ подводная лодка «Колпино».

Вице-адмирал Александр Федотенков подчеркнул, что за последние полтора года количество решаемых подводниками задач боевой подготовки фактически удвоилось. Речь идет как о ракетных, так и торпедных стрельбах, удвоилось и время пребывания подводников в море.

Замглавкома ВМФ напомнил, что в НАТО подлодки проекта 636 прозвали «черной дырой в океане» за крайне низкую шумность. «Главное качество подводной лодки — это ее скрытность, чтобы скрытно нанести ракетный, торпедный удар по целям, которые ей предназначены», — пояснил Федотенков.

Среди отечественных кораблей подлодки типа «Варшавянка» способны сливаться с естественным шумом моря и могут обнаружить цель на дистанции в 3−4 раза превышающей ту, на которой они сами могут быть обнаружены противником.

Субмарина «Великий Новгород» способна погружаться на 300 метров и двигаться под водой со скоростью в 20 узлов. Подлодка может плавать автономно в течение 45 суток, рассчитана на экипаж из 52 человек. Ее длина составляет почти 74 метра, ширина — около 10 метров, субмарина оснащена 4 крылатыми ракетами, 18 торпедами и 24 минами.

Генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков заявил, что сейчас предприятие вместе с ЦКБ «Рубин» работает над проектом 677, который по многим направлениям является развитием проекта 636, показывает более высокие результаты по акустической скрытности. «Шумность 677-го проекта почти в два раза ниже 636-го», — добавил Бузаков.

По словам Александра Федотенкова, шесть российских подлодок на Черном море являются адекватным составом флота с учетом обстановки в регионе. «Развитие же Тихоокеанского, Балтийского флотов и их подводной составляющей строго укладывается в кораблестроительную программу, утвержденную президентом до 2050 года. Серия, которая будет заложена для этих флотов, будет исходить из анализа, который проведут в ближайшее время», — заявил Федотенков.