Ярославль, 18 марта, 2016, 12:00 — ИА Регнум. 18 марта прошел второй этап конкурса по замещению должности директора Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. Претенденты на должность руководителя Фонда Олег Ненилин, Сергей Ивенков и Роман Фомичев сдавали тест на знание законодательства. Ни один кандидат не справился с данным тестом.

«Все кандидаты допустили большее количество ошибок в тесте, чем это допустимо. В связи с чем конкурс будет признан не состоявшимся, и в ближайшее время будет объявлен новый конкурс на замещение этой должности» — сообщил корреспонденту ИА REGNUM член конкурсной комиссии, депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Один из кандидатов, Роман Фомичев, отмечает, что результаты оказались неожиданными для всех — как для участников конкурса, так и для специалистов профильных ведомств.

«Я тщательно готовился к тесту в течение трех недель, прорабатывал ответы на вопросы с многочисленными юристами, в том числе лидирующих управляющих организаций, со специалистами и членами профильного комитета областной Думы. Вероятно, проблема возникла в трактовке вопросов применительно к нормам закона. Департамент ЖКХ делает запрос в Минстрой о передаче результатов теста, чтобы проанализировать, в чем наши ошибки», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичев.