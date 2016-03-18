Степанакерт, 18 марта, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Азербайджана 17 марта и в ночь на 18 марта произвели более 600 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра по позициям ВС Карабаха.

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Как сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР, передовые подразделения Армии обороны Карабаха для подавления агрессивных действий противника прибегли к точечным ответным действиям.

Между тем вчера стало известно, что в одной из воинских частей, расположенной в северо-восточном направлении Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, около 14:55 часов 17 марта от выстрела с азербайджанской стороны погиб военнослужащий Армии обороны НКР Артем Арсенович Вардересян, 1996 года рождения.

Ещё один 19-летний военнослужащий погиб сегодня, 18 марта, на этот раз из-за нарушения правил обращения с оружием.

17 марта в ответ на запрос радио «Свобода» на имя генсека организации Йенса Столтенберга в организации заявили, что Североатлантический альянс призывает стороны карабахского конфликта к политической воле для конструктивного диалога.

Однако, в НАТО уклонилось от ответа на вопрос, как возможно избежать человеческих жертв на передовой и должны ли быть удалены снайперы?

«Переговорные усилия продвигает вперед Минская группа ОБСЕ. Мы полностью поддерживаем роль Минской группы ОБСЕ и не видим необходимости отдельной роли НАТО. Политика НАТО на Южном Кавказе не изменилась», — говорится в ответе.