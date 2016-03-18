Москва, 18 марта, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Компания «Газпром» не исключает возобновления переговоров по проекту газопровода «Турецкий поток» после нормализации отношений между Москвой и Анкарой. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил член правления российской компании Олег Аксютин.

gazprom.ru Схема планируемой трассы газопровода «Турецкий поток»

«Сроки реализации проекта «Турецкий поток» будут уточнены после нормализации российско-турецких отношений и подписания межправсоглашения между нашими странами», — отметил Аксютин, выступая 18 марта на общем собрании Сибирского отделения РАН.

При этом он добавил, что реализация данного проекта позволит укрепить позиции «Газпрома» на европейском рынке, а также снизить транзитные риски поставок «голубого топлива» в страны ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 г. ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии.

Анкара утверждает, что самолет вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что самолет находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

После этого инцидента отношения между Москвой и Анкарой резко обострились.