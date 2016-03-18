Ярославль, 18 марта, 2016, 11:29 — ИА Регнум. 19 марта уроженец Рыбинска Ярославской области Алексей Овчинин отправится в космос в качестве командира международного экипажа МКС.

С двумя другими членами экспедиции рыбинец отправляется на орбиту именно там, где 55 лет назад стартовал Юрий Гагарин. Этот полет в космос для Овчинина тоже первый.

Экспедиция продлится полгода. При этом Алексей возьмет на орбиту «рыбку-свистульку» — сувенир, изготовленный жительницей Рыбинска художницей Аленой Макаровой. Сувенир космонавт выбрал сам по итогам специального конкурса, организованного в Рыбинске. В финал прошли пять работ, но Овчинину приглянулась именно рыбка-свистулька.

На сувенире будет поставлен штамп МКС, кроме того, космонавт сфотографирует его в интерьере космической станции. По возвращении с орбиты Овчинин обещает вернуть «рыбку-свистульку» в Рыбинск — чтобы она стала частью истории города.