Ярославль, 18 марта, 2016, 11:14 — ИА Регнум. 18 марта завершено обследование дома № 11 по 6-й Железнодорожной улице, где 16 февраля произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли 7 человек. Эксперты проверяли состояние несущих и ограждающих конструкций дома. Выводы экспертизы должны лечь в основу решения о том, что делать со всем домом — расселять или реконструировать.

Официальное решение пока не озвучено. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в мэрии Ярославля, эксперты пришли к выводу, что реконструкция дома возможна, но это будет стоить дороже, чем строительство нового здания. Состояние дома, в котором рухнула секция 4-го подъезда, аварийное. Жить там нельзя.

«Жильцам необходимо предоставить новые квартиры. Однако пока не решен вопрос о механизме этого. В бюджете города эти средства не предусмотрены. Ведутся переговоры с Правительством Ярославской области», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в мэрии Ярославля.

Пока городские власти приняли решение о расселении взорвавшегося 4-го подъезда. На это из бюджета города было выделено 54 млн рублей, причем для этого городские власти предполагали взять кредит в связи с нехваткой средств в городской казне. Собственникам квартир в нем мэрия выдает деньги на приобретение жилья из расчета не более 1,8 млн за однокомнатную квартиру и 2,5 за двухкомнатную. По некоторым оценкам, на расселение всего дома необходимо более 200 млн.

Существующий законный порядок предполагает, что дом может быть признан аварийным, а его жильцы попадут в общую очередь на расселение аварийного жилья. В этом случае им придется ожидать новых квартир несколько лет.

Другой вариант — это принятие специального решения, с учетом сложившейся чрезвычайной ситуации, по схеме расселения наиболее пострадавшего 4-го подъезда. В мэрии Ярославля надеются на помощь регионального или федерального бюджетов.