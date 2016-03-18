Нижний Новгород, 18 марта, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Парламентарий считает, что в результате коррупционного сговора город ежегодно теряет порядка миллиарда рублей. Он назвал «коррупцией высшего пилотажа» попытки приватизации коммунальных компаний Нижнего Новгорода (ОАО «Нижегородский водоканал» и ОАО «Теплоэнерго»). «Схема, с одной стороны, весьма хитроумна, с другой — весьма проста, — объяснил Сорокин. — Допустим, это общество стоит, условно, сто единиц. Оно не убыточное, оно представляет собой лакомый кусочек, и желающие заполучить этот актив в свои руки ставят перед собой задачу снизить стоимость акций этого общества. Для этого нужно, во-первых, не показывать прибыль или показывать её минимальной. Во-вторых, наращивать долги, для чего плодить инвестиционные программы, якобы нужные, но являющиеся очень затратными и в конечном счёте бесполезными, потому что их влияние на конечного потребителя минимально, а обратный экономический эффект отсутствует. Если в течение нескольких лет подобные программы «эффективно реализуются», то стоимость акций общества из ста единиц превращается в пятьдесят. Но и этого мало, и чтобы снизить стоимость до двадцати пяти, нам заявляют, что сделано всё возможное, но общество спасти не удаётся, нужно продавать».

газета «Московский Комсомолец»

Сорокин также назвал проявлением коррупции предоставление территорий под застройку одной и той же федеральной компании: «Проводится аукцион, компания выигрывает земельный участок за баснословные деньги. Проблема только в том, что платить их она заранее не собиралась и не собирается. Возникает просрочка платежа, но чиновники говорят: «подождем, они заплатят», хотя все знают, что платить они не будут. А потом разрабатывается проектная документация и появляются дольщики. Нам говорят: «как же мы будем с них взыскивать, мы же остановим деятельность компании, и у нас появятся обманутые дольщики?» В результате сотни миллионов рублей по выигранному аукциону так и не доходят до бюджета».

Комментируя заявление Общероссийского народного фронта (ОНФ) о том, что в Нижегородской области действуют завышенные энерготарифы, Олег Сорокин фактически обвинил региональных энергетиков в коррупционном сговоре с областными чиновниками. Он обратил внимание, что тарифы не могут быть установлены без согласия областного правительства и без ведома губернатора. Сорокин уверен, что прибыль энергетиков делят: «Примерно миллионов триста в год уходит все в ту же «спортивную прачечную» — это на текущие расходы здесь, на родине. Все остальное оформляется займами — на всякие Карибы и Ямайки. А уже дальше эти займы перекачиваются из оффшорных компаний в те государства, где нет ограничений по снятию наличных».

Сорокин назвал очевидным, что происходящие в Нижегородской области процессы — это система, а не ошибки и не просчёты. «Если ты говоришь очевидные вещи, а тебя не слышат, ты начинаешь задумываться. Ну, один раз не услышали, второй, третий, а потом становится ясно, что проблема носит системный характер, — заявил он. — Один из моих последних жёстких разговоров с губернатором на эту тему закончился тем, что я ему сказал: «Я шёл работать в команду, а не в банду. Я совершенно не готов иметь какое-то отношение к действиям, которые наносят вред Нижнему Новгороду».

Ранее в интервью «Московскому комсомольцу в Нижнем Новгороде» Олег Сорокин заявил, что заметная часть средств тех же коммунальных предприятий и энергетиков переводится на так называемую спонсорскую помощь ХК «Торпедо» и другим клубам, которые он образно выражаясь, назвал «спортивными прачечными». Причем, как отметил бывший глава Нижнего Новгорода, «на поддержание хоккейного клуба «Торпедо» из Водоканала уходило средств больше, чем на ремонт сетей». По его мнению, именно это стало одной из причин того, что в конце 2015 года авария на сетях Водоканала оставила без водоснабжения сразу несколько районов города. По данным Сорокина, деньги, перечисляемые на спонсорскую помощь «Торпедо», сначала перечислялись спортивным агентам или игрокам, а затем возвращались в карманы спортивных или государственных функционеров. Депутат при этом напомнил, что председателем правления «Торпедо» является губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, что отражено и на официальном сайте клуба.

От 250 до 400 миллионов рублей дохода бюджета, по данным Олега Сорокина, Нижний Новгород теряет на схемах, связанных с продажей проездных билетов. Он заявил, что распоряжением облправительства права на их продажу переданы компании с минимальным объемом перевозок. Количество проданных билетов, по словам депутата, никем не контролируется, но он уверен, что выручка от проданных проездных уже превысила выручку от перевозок, а полученные деньги до предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» не доходят, оседая в карманах продавцов.

Общие потери Нижнего Новгорода от коррупционных схем Олег Сорокин оценил в миллиард рублей ежегодно — «огромные деньги для города», доходная часть бюджета которого на 2016 год составляет около 22,8 млрд рублей.