Калуга, 18 марта, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Примирением сторон и подписанием мирового соглашения завершился суд в в Калужской по делу настоятеля храма Воскресения Христова в селе Трубино Жуковского района отца Максима (Белоножкина) и 23-летнего жителя того же села Валентина Прунова. Об этом 18 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в судебной инстанции.

obninsk-poisk.ru Храм Воскресения Христова в калужском селе Трубино.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сельский священнослужитель предстал перед судом в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ее санкция предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Деревенский священник обвинялся в избиении местного жителя. По данным следствия, настоятель храма Максим Белоножкин сломал челюсть Валентину Прунову. Впрочем, прихожане уверены, что обвинения против священника абсолютно беспочвенны, так как он защищал свой дом, жену и детей от известного в селе хулигана и действовал в рамках закона.

В ночь на 9 марта прошлого года Прунов, недавно вернувшийся из армии, пытался вломиться в дом, где отец Максим живет с женой и двумя маленькими детьми. Мужчина был пьян и связно объяснить, что ему надо, не мог. На уговоры уйти он не реагировал, вел себя агрессивно. Священнику пришлось вытолкать пьяного хулигана. Через день Белоножкин узнал, что Прунов оказался в больнице со сломанной челюстью, а потом обратился в полицию с заявлением, что его травма — дело рук отца Максима. При этом жалоба о нарушении неприкосновенности жилища Белоножкиных, поданная в полицию семьей священника, рассмотрена так не была. Между тем, мать пострадавшего приехала к священнику домой, где угрожала и требовала денег за ущерб, причиненный ее сыну. По селу разошлись слухи, что с возбуждением уголовного дела против батюшки матери пьяного хулигана якобы помог ее бывший одноклассник, некий полицейский.

Происходящее сам отец Максим называет беззаконием: полицейские взяли у него формальное объяснение о попытке Прунова проникнуть в дом, однако никаких следственных действий не проводили. При этом полицейские отчитались о завершении расследовании буквально через неделю после возбуждения уголовного дела в отношении отца Максима. Белоножкину было отказано в проведении следственного эксперимента, а заявление священника и его супруги о попытке Прунова приникнуть в их дом остались без внимания.

Кстати, иерея Максима (Белоножкина) адвокат защищала безвозмездно, а 10 тысяч рублей, собранные прихожанами храма Воскресенья Христова для оплаты их услуг, пошли на восстановление храма.