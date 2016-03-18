Москва, 18 марта, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Чаще всего жители России ищут в интернете толкование сновидений, связанных — с ушедшими из жизни людьми, говорится в пресс-релизе компании «Яндекс».

Сальвадор Дали. Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения. 1944

В неделю в поисковике «Яндекс» пользователи задают более 300 тыс. запросов со словами «к чему снится», их пик приходится на 9:00 утра. Причем содержание снов очень разнообразно: от частых «платье», «кошка» или «дом» до редких «щука» или «ягода».

Самыми популярными темами являются встречи во сне с умершими родственниками, дети, семья, работа, беременность, свадьба. От региона проживания пользователя это не зависит.

Часто жителям России снятся животные: популярными остаются запросы о значении сновидений с рыбами, кошками, собаками и змеями. Рыбы снятся часто — этот запрос в общем исследовании «Яндекса» занимает четвертое место.