Вашингтон, 18 марта, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Группа ученых по заданию Европейского космического агентства (ЕКА) изучает методы безопасного погружения человека в длительное состояние «спячки», сообщает издание The Conversation.

Цитата из к/ф «Интерстеллар». реж Кристофер Нолан. 2014. США, Великобритания Путешествие

По мнению руководства ЕКА, в таком состоянии космонавты смогут лучше переносить длительные космические перелеты.

Владислав Вязовский, входящий в эту группу учёный-невролог из Оксфордского университета, считает, что погружение человека в состояние, подобное «спячке» некоторых животных, будет сопровождаться замедлением химических реакций в организме и снижением температуры тела.

Самым важным вопросом остается возможное негативное воздействие длительного сна на функции головного мозга. Известно, что животные, надолго впадающие в «спячку», периодически выходят из состояния глубокого сна, пробуждая на некоторое время нервную систему, чтобы сохранить её функции. Способен ли на подобное человеческий организм — пока неизвестно.

Исследование проводится в рамках подготовки экспедиции на Марс, полет до которого может занять около восьми месяцев. Погружение космонавтов в длительный сон позволило бы сохранить их силы и сэкономить жизненно важные ресурсы космического корабля.