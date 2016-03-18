Москва, 18 марта, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской межбанковской валютной бирже 18 марта доллар США и евро растут, свидетельствуют данные торгов.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

По состоянию на 10:22 мск доллар США вырос на 30,60 копейки до 68,4060 рубля. Торги по американской валюте открылись на отметке 68 рублей, максимум составил 68,45 рубля.

Евро к этому времени вырос на 4,40 копейки и составил 77,1740 рубля. Торги европейская валюта открыла на отметке 76,7350 рубля, максимум составил 77,2820 рубля.