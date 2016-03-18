Ярославль, 18 марта, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области вынес окончательное и вступившее в законную силу решение в споре УФАС по Ярославской области и ОАО «РУМСР». Суд признал законными действия антимонопольщиков, не допустивших компанию к работам по строительству улицы Строителей в Дзержинском районе города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

фото из блога Ильи Варламова

Пока длились судебные разбирательства, судом был наложен запрет на выполнение каких-либо работ. Аукцион на право строить дорогу за счет средств бюджетов Ярославля и Ярославской области состоялся еще в 2014 году. По разным причинам и победитель аукциона — компания «Трасса», и второй участник — «РУМСР» не были допущены к подряду. Началась серия судебных разбирательств.

Всероссийскую известность улица получила из-за работающего светофора, установленного на пустыре. Теперь юридических препятствий для строительства новой улицы нет, но есть финансовые.

«Да, разыгрывать новый аукцион мы теперь имеем право. Но, надо учитывать, что УФАС отказался давать указания для подписания контракта на электронной площадке. Также суд в своем решении о понуждении к дальнейшим действиям не указал. Денег в бюджете 2016 года на это строительство не заложено. То есть для начала должно пройти уточнение бюджетов», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента организации строительства мэрии Ярославля Анна Набокова.