Валево, Сербия, 18 марта, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Средневековый монастырь Валевская Грачаница с церковью Святого Архангела Михаила, расположенный рядом с городом Валево в Сербии, затоплен вопреки многочисленным протестам общественности. Пользователи соцсети Facebook распространяют фотографию, на которой запечатлён монастырь, практически полностью ушедший под воду.

facebook.com Монастырь Валевская Грачаница

«Что сказать, чтобы не заплакать? Поделитесь этой фотографией, чтобы весь мир видел, как мы уничтожаем сами себя», — гласит подпись под изображением.

Сербская общественность обвиняет власти в бездействии, а СМИ — в замалчивании проблемы. «Показательным является то, что эту новость не передают практически никакие средства массовой информации и профессиональные журналисты. А публичное объяснение Сербской православной церкви, что монастырь всё равно заброшен, только усиливает беспокойство», — комментирует портал Svobodni Mediji.

Монастырь Святого Архангела Михаила, также именуемый «Валевской Грачаницей» за сходство с косовским монастырём Грачаница, в 1997 году решением правительства Сербии был взят под защиту как культурно-исторический памятник особого значения. Однако через несколько лет святыня внезапно была выкуплена у местных представителей Сербской православной церкви городскими властями Валево. Вблизи города было решено строить завод по очистке воды, а на месте монастыря должно появиться искусственное озеро.

На протяжении нескольких лет сербская православная общественность и местное население вели борьбу за сохранение монастыря. В общей сложности было проведено более 50 публичных акций протеста, гражданами было собрано свыше 30 тысяч подписей в защиту святыни. Тем не менее с 2015 года публичное предприятие «Ровни» начало затопление окрестностей монастыря.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта патриотическая организация «Српски народни фронт» выступила с открытым письмом, в котором обратилась за поддержкой к русской общественности. В письме майор Даниела Гайич указывает, что монастырь был выкуплен «обманным путём», а решением о его затоплении нарушается государственное законодательство. Отсутствие должной реакции со стороны сербского руководства в организации связывают с тем, что проектом «занимаются отдельные личности, за которыми стоит НАТО в Сербии».

«Мы больше не можем верить «нашей» власти в Сербии, так как и эта власть поддерживает Евросоюз и НАТО и пробует насадить протестантизм и уничтожить православие, вопреки тому, что народ Сербии — это преимущественно православный народ», — отмечается в письме.

В свою очередь, Сербская православная церковь, по мнению авторов обращения, «запугана властями и союзом НАТО и не смеет выразить своё мнение по данному вопросу».

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