Москва, 18 марта, 2016, 09:10 — ИА Регнум. В Московском регионе 18 марта ожидается кратковременный снег, местами возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр.

wallpaperswide.com Снег

Температура воздуха в Москве опустится до минус 3 градусов, по области — до минус 6 градусов. Ветер будет дуть северо-западный и северный со скоростью 5−10 м/с, местами возможны порывы до 12−17 м/с.

На дорогах — гололедица, возможны кратковременный снег, метель. Атмосферное давление повысится до 731 мм рт. ст.

В ночь на 19 марта ожидается мороз до минус 10 градусов, в Подмосковье столбики термометров опустятся до минус 12 градусов.