Петропавловск-Камчатский, 18 марта, 2016, 08:52 — ИА Регнум. «Камчатка. Крым. Россия. В единстве наша сила!», «Крым в сердце каждого из нас!», «Крым в моем сердце», «Я люблю Крым» — с этими и другими лозунгами на главную площадь Петропавловска-Камчатского отпраздновать годовщину воссоединения Крыма с Россией пришли, по оценке организаторов, более трех тысяч человек.

Дмитрий Загорский ИА REGNUM Митинг на Камчатке в честь годовщины присоединения Крыма к России

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на митинг-концерт пришли представители трудовых коллективов различных предприятий, общественных организаций, жители и гости города.

«Что значит воссоединения Крыма с Россией? Конечно, историческую справедливость… Крым наш. И это не просто лозунг. Так должно быть», — заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM инженер Александр Регент, пришедший на площадь.

«Это, прежде всего, я думаю, радость для самих крымчан. Благодаря этому они смогли многих бед избежать. Ну, а мы рады им и готовы их поддержать, поэтому и пришли сюда сегодня», — сказала педагог Оксана Борькинова.

«Крым всегда был нашим. Я в этом году там отдыхал. Люди там очень рады возвращению в Россию. Конечно, сейчас, в экономическом плане, как и по всей стране, там не так уж все и отлично, но терпимо. Не такие кризисы мы переживали, а вместе — тем более переживем. Не видать Обаме нашу страну на коленях! Не видать!» — заявил пенсионер Аркадий Васильевич Воськин.

«Митинг-концерт проходит под лозунгом «Мы — вместе!». Это событие важно для каждого жителя России. Мы выражаем свою солидарность с жителями Крыма, сделавшими 2 года назад этот знаковый для всей страны выбор», — сказал представитель организаторов, председатель общественной организации «Содружество» Виталий Кибалов.

Он также отметил, что жители Камчатки рады будут видеть жителей Крыма у себя на полуострове.

«Все мы любим Крым. Мы любим там отдыхать, любим природу этого полуострова, и хочется пригласить крымчан к нам на Камчатку, чтобы они полюбовались нашими просторами, океаном, вулканами, побывали в заповеднике — ведь это наш братский народ», — добавил организатор.

К жителям края обратилась заслуженная артистка РСФСР, хореограф, солистка корякского ансамбля «Мэнго» Екатерина Гиль.

«Чтобы понять, почему крымчане сделали выбор в пользу России, достаточно знать историю Крыма, знать, что наша страна значит для этой земли, что значит Крым для России. У нас не отнять дружбу народов, уважение ко всем традициям и обычаям», — сказала Екатерина Гиль.

После митинга на площади начался праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города.