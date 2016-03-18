Москва, 18 марта, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Рубль движется вверх, уже даже не опасаясь приближающегося заседания Банка России, так как большинство игроков все же заложили в цены высокую вероятность неизменного уровня ключевой ставки, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Валюта

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«Пара USD/RUB смогла не только пробить 70,00, но и достичь минимума с 4 декабря 2015 года на уровне 67,74. Российская валюта начала укрепляться даже быстрее, чем это делает нефть. По мнению Афанасьевой, «активность экспортеров, несомненно, вносит свою лепту, и есть вероятность, что в течение пятницы, 18 марта, пара попытается добраться до 66,70».

«Что касается решения Банка России по ставке, то, скорее всего, угроза нового витка инфляции в связи с повышением акцизов на топливо с 1 апреля будет удерживать регулятора от снижения ставки», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта рубль продолжил обновлять максимумы с декабря 2015 года. По данным Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» снижался на 0,76 рубля — до 68,36 рубля, курс евро — на 0,32 рубля — до 77,40 рубля. Центробанк РФ на 18 марта снизил курс доллара и евро. Так, доллар снизился на 2,47 рубля и составил 68,56 рубля, евро снизился на 1,59 рубля до 77,16 рубля.