Москва, 18 марта, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Операторы московских аэропортов «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» в рамках проекта развития московского авиационного узла (МАУ) предложили ввести новый сбор с авиакомпаний, пишет газета «Коммерсантъ».

forum.aerosoft.com Аэропорт Домодедово

Согласно проекту, авиакомпания должна будет платить с каждого пассажира и тонны максимальной взлетной массы. Таким образом, развитие инфраструктуры аэропортов получит дополнительное внебюджетное финансирование.

Уточняется, что для этих целей нужно создать фонд, который будет пополняться за счёт инфраструктурного сбора, действующего ранее, пять лет назад. «Его будут уплачивать авиакомпании за пассажира или за тонну максимальной взлетной массы (МВМ)», — говорится в сообщении.

Сумма сбора будет каждый год индексироваться с учётом инфляции. Размер определят сами операторы — в зависимости от потребностей аэропорта, в частности от его пассажиропотока.

Отмечается, что прокомментировать информацию согласились только представители «Домодедово». Здесь пояснили, что аэропорт выступает за такой фонд: это будет выгоднее, чем привлечение кредитов. Кроме того, создание фонда и финансирование за счёт него «имеет меньшее косвенное влияние» на стоимость билетов.