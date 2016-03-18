Владивосток, 18 марта, 2016, 07:48 — ИА Регнум. В этом году дальневосточные регионы получат 2,35 млрд рублей на развитие дорог из общей суммы в 34,157 млрд, предназначенной для всей России. Такое решение было озвучено 17 марта в Министерстве финансов на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, сообщает ИА SakhaNews.

anovosti.com Дорога в Якутии

Наибольший объем средств для достижения целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства среди регионов ДФО получат Приморье — 526,8 млн, Якутия — 394,1 млн и Хабаровский край — 338 млн.

Свыше 200 млн выделят Сахалинской области (263,3 млн), Амурской области (254 млн) и Камчатке (223,1 млн). Магаданская область, ЕАО и Чукотка получат по 167,4, 109,7 и 74,8 млн рублей соответственно. При этом подобные трансферты выделены регионам в первый раз.