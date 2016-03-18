Пекин, 18 марта, 2016, 07:01 — ИА Регнум.



baike.so.com Истребитель K-8W

ВВС Венесуэлы получили 6 новых китайских истребителей K-8W. Согласно условиям соглашения, в ближайшее время Китай передаст Венесуэле еще 3 самолета. Стоимость сделки составила $75,53 млн.

Соглашение о покупке китайских истребителей было подписано в конце 2013 г. По сообщению Министерства обороны Венесуэлы, помимо продажи самолетов, китайская сторона обязуется обслуживать технику на месте ее постоянной дислокации, пишет «Сина синьвэнь».

K-8W-экспортное название китайского истребителя JL-8. Практическая дальность полета составляет 1,4 тыс. км. Самолет способен нести до 1000 кг боевой нагрузки. В настоящий момент различные модификации истребителя JL-8 стоят на вооружении 14 стран.