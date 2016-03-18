Новосибирск, 18 марта, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Мэрия Новосибирска завершила двухнедельный опрос горожан о необходимости смены часового пояса и перехода региона на четырехчасовую разницу с Москвой. Опрос проводился на муниципальном портале с 3 по 17 марта.

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В нем приняли участие чуть более 64 тысяч человек. Большинство проголосовавших — две трети — оказались не против перевести стрелки на час вперед. При этом 60,2% отметили, что вопрос перехода региона в другой часовой пояс является для них «очень важным», для 31,4% — он «важный, но не первостепенный», для 5,2% — «не заслуживает особенного внимания». Всего для 2,4% людей, участвовавших в опросе, вопрос времени «абсолютно не важен».

Однозначно за перевод часовой стрелки на один час вперед проголосовало 67,5% горожан, а вот однозначно против — 19%.

Спросили новосибирцев и о том, какие плюсы и минусы они видят, проживая в действующем часовом поясе. «Нет плюсов, одни минусы» — так ответили 53,3% от всех участвующих в опросе. По 17,2% видят плюс в том, что «световой день увеличился, больше успеваешь сделать/отдохнуть» и что «изменилась продолжительность сна, стало легче вставать по утрам».

С ними полностью не согласны 62,4% опрошенных, которые отмечают, что с трехчасовой разницей во времени с Москвой «световой день уменьшился, меньше успеваешь сделать/отдохнуть». 45,4% отмечают, что сейчас «в вечернее время на улице нельзя чувствовать себя в безопасности». 32,3% отмечают, что им «стало сложнее вставать по утрам» и 30,8% — что с такой разницей во времени (+3) приходится больше платить за электроэнергию.

Координатор фракции КПРФ в заксобрании региона Артем Скатов заявляет, что в реальности сторонников перехода на четырехчасовую разницу с Москвой еще больше. «Основная масса сторонников перевода часов проживает в Новосибирской области и не имеет доступа к интернету, однако данные опроса показательны. Искренне надеюсь, что депутаты законодательного собрания определятся и перестанут откладывать обсуждение этой инициативы на неопределенный срок», — подчеркивает Скатов.

Напомним, идею перейти в другой часовой пояс регионам Сибири высказали депутаты Алтайского края. В октябре 2015 года комитет по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения законодательного собрания Новосибирской области эту идею поддержал. Однако областные парламентарии переходить в другой часовой пояс не торопятся, хотя эта тема периодически появляется в повестке дня. Появилось даже мнение, что такое «затягивание» вопроса связано с противостоянием городской и областной власти. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) изначально высказался за перевод стрелок, а вот губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий («Единая Россия») выступает против смены часового пояса.

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Тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о переводе Алтайского края и Республики Алтай в новый часовой пояс. Томская область также находится в процессе принятия соответствующей инициативы. Не решен часовой вопрос в Новосибирской и Омской областях.

«Честно говоря, ситуация складывается достаточно глупая, — считает экономист Станислав Савельев. — Нежелание властей Новосибирской области инициировать смену часового пояса рвет традиционные связи в Западно-Сибирском регионе. Посмотрите на карту, которую распространяли в Госдуме при рассмотрении вопросов о смене часового пояса на Алтае. Даже чисто визуально понятно, что этот «новосибирский часовой анклав» совершенно бессмысленный. Многие новосибирцы привыкли отдыхать на Алтае, а это строго на юг от Новосибирска, и во время путешествия они совершенно неоправданно окажутся в другом часовом поясе. Очень тесные транспортные связи между Алтаем и Новосибирской областью, грузовой транспорт оборачивается часто за один день… В общем, создаются большие неудобства для людей и народного хозяйства».