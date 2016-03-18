Петропавловск-Камчатский, 18 марта, 2016, 06:25 — ИА Регнум. В одном из поселков Камчатки, на которую 16 марта обрушился мощный циклон со штормовым ветром и снегом, частично снесло крышу детского сада и побило окна. Это произошло в селе Запорожье. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сотрудники образовательного учреждения, никто из детей не пострадал, так как детсад не работает из-за карантина по ОРВИ.

ntv.ru Ветер сорвал крышу

По предварительной оценке специалистов, ураганным ветром снесло примерно 25 процентов кровли — повреждена металлочерепица, обшивка и несколько окон.

«Пока мы не может установить реальные размеры повреждений, так как мощный ветер не дает специалистам возможности подняться на крышу. Начинаем подготовку к ремонту. Запросили уже помощь местных предпринимателей и региональных властей», — сказали в детском саду.

По словам синоптиков, именно в Запорожье накануне фиксировался мощный ветер, сила которого превышала 50 метров в секунды. Такого ветра здесь не было последние 5 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, мощный циклон, который пришел на Камчатку 16 марта, сейчас двигается на север. Из-за него, в частности, объявлен дополнительный суточный перерыв в легендарной гонке «Берингия» — 11 каюров пережидают непогоду в селе Оссора.