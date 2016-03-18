Бразилиа, 18 марта, 2016, 05:21 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Бразилии утвердила создание специальной комиссии по вопросу об импичменте президента страны Дилмы Руссефф, передаёт агентство Reuters.

lainfo.es Парламент Бразилии

Комиссия в составе 65 парламентариев должна будет изучить вопрос о целесообразности запуска процедуры по отстранению от власти действующего президента. Отмечается, что в комиссии будут представлены как сторонники, так и противники действующего правительства, а также политики, занимающие умеренную позицию.

Как передавало ИА REGNUM, в минувшее воскресенье, 13 марта, в 18 городах Бразилии прошли крупнейшие акции протеста с требованием досрочной отставки Дилмы Руссефф. По оценкам местных СМИ, на улицы вышло более трёх миллионов человек.

Помимо импичмента действующего президента, манифестанты потребовали ареста бывшего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Сильвы.