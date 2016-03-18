Конакри, 18 марта, 2016, 04:52 — ИА Регнум.



defencetalk.com Экипировка китайского солдата

Правительство КНР предложило свою помощь в оснащении Вооруженных Сил Гвинеи. В ближайшее время гвинейские военные получат оборудование на сумму в более чем $3 млн.

Посол КНР в Гвинее Бянь Цзяньцян сообщил, что китайская сторона планирует предоставить гвинейским военнослужащим палатки, комплекты формы, шлемы, пуленепробиваемые жилеты и компьютеры.

В феврале 2016 г. сразу после теракта, направленного против гвинейского военного контингента, президент Гвинеи Альфа Конде обратился к мировому сообществу с просьбой помочь укрепить военный потенциал соединений армии Гвинеи, выполняющих миротворческую миссию в Мали, пишет «Сина синьвэнь».

«Правительство КНР придает большое внимание развитию дружественных отношений с Гвинеей», — заявил Бянь Цзяньцян.

Кроме того, китайский дипломат напомнил, что именно КНР первой предложила помощь Гвинее в предотвращении распространения эпидемии лихорадки Эбола в 2014 г.

Министр обороны Гвинеи Мохамед Диане поблагодарил правительство КНР за быструю реакцию на призыв его страны и подтвердил намерения Гвинеи укрепить военное сотрудничество с Китаем.