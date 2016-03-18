Владивосток, 18 марта, 2016, 04:42 — ИА Регнум. С погружением экономики в кризис, все больше жительниц Приморского края, уходя в декретный отпуск, открывают собственный бизнес, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ng72.ru Коммерческие сферы в «домашнем» формате

Чаще всего молодые мамы в таких городах как Владивосток, Уссурийск, Находка осваивают коммерческие сферы в «домашнем» формате так или иначе сопряженные с тематикой материнства и детства, а так же выходят со своим маленьким бизнесом в интернет.

В крупных городах Приморья, ушедшие в отпуск по уходу за детьми женщины, осваивают фотодело, открывают интернет-магазины по продаже детских игрушек, одежды, товаров для беременных и кормящих.

Бизнес-мамы при этом имеют определенную мотивацию для открытия собственного «декретного дела».

Во-первых, после первых 6 месяцев с момента рождения ребенка и постоянного нахождения дома, они испытывают потребность в активной самореализации, социализации и коммуникациях.

Во-вторых, играет роль финансовый момент для семьи в целом, которую обеспечивает во время декрета только муж.

В-третьих, очень многие не хотят (или не могут в силу кризисного сокращения кадров) из декретного отпуска возвращаться на былую работу в офисы, сферу преподавания или культуры.

Между тем, психологи отмечают, что посвящать себя в отпуске с младенцем еще и бизнесу надо крайне осторожно.

«Быть бизнес-мамой, возможно это и не лучший вариант совмещения материнства и социальной активности, но он в ряде случаев вполне приемлем. Работая на дому, женщина может реализовывать свои личные интересы, поддерживать социальные контакты, и при этом она остается доступной для ребенка. В процессе развития ребенка, он все меньше нуждается в постоянном присутствии своей матери, но ему еще долго требуется ее «доступность». И этот процесс нельзя прерывать раньше того времени, когда ребенок будет готов к еще большей самостоятельности. Здоровое во всех смыслах поколение, можно воспитать лишь в условиях, где женщина чувствует себя наиболее уверенно и защищено. Когда она способна полнее реализовать свою материнскую функцию. И традиционно женщина получала эту поддержку и заботу, все-таки, от мужчины», — пояснила Татьяна Гурьянова, врач — психотерапевт из Владивостока.