Кишинёв, 18 марта, 2016, 03:31 — ИА Регнум. Власти Гагаузии намерены изучить и внедрить в автономии опыт Татарии по «сохранению и развитию родного языка» и «реализации двуязычия». Как сообщило гагаузское издание Budjak Online, данная тема обсуждалась в ходе визита в Казань гагаузской делегации во главе с заместителем главы (башкана) Гагаузии Олесей Танасогло по случаю Дней гагаузской культуры в Татарии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У наших народов много общего, — заявила на встрече с гагаузской делегацией председатель Государственного совета Татарии Римма Ратникова. — В одно и то же время мы прошли примерно тот же исторический путь подъема национального самосознания, сохранения традиций, языка и культуры. И важно, что и Татарстан, и Гагаузия прошли этот путь мирным путем».

Руководителей Гагаузии «особо интересовал вопрос сохранения и развития родного языка». Подробнее об опыте Татарии в этом вопросе рассказал председатель комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев.

«Закон о языках был одним из первых законов, принятых в Республике Татарстан, — рассказал он, — это говорит о значимости нашего отношения к этой проблеме». Валеев добавил, что сегодня в школах Татарии «оба государственных языка преподаются в равном объеме, причем большое внимание уделяется не только государственным языкам — русскому и татарскому, но и языкам всех народов, проживающих в республике».

«В Гагаузии три государственных языка, — отметила заместитель главы АТО Гагаузия Олеся Танасогло, — русский, гагаузский и молдавский, но законы принимаются только на русском языке. Думаю, ведение делопроизводства на родном языке — это первое, что мы внедрим, вернувшись на родину».

В центре внимания делегатов из Гагаузии были также вопросы образования, здравоохранения и социальной политики в Татарии. В ходе визита члены делегации посетили Нурлатский муниципальный район, где был подписан договор о побратимстве между городами Нурлат (Татария) и Чадыр-Лунга (Гагаузия).

ИА REGNUM отмечает, что принятие в Татарии в начале 1990-х под предлогом «защиты родного языка» закона о языках и последующая «реализация двуязычия» обернулись агрессивной дерусификацией и значительным сокращением использования русского языка во всех сферах жизни — в первую очередь в делопроизводстве и образовании. Это привело к межэтнической напряженности и массовым протестам населения региона, причем не только русского, но и татарского.

В Гагаузии в настоящее время русским языком владеет практически 100% населения, на нем же повседневно общается большинство гагаузов, проживающих в городах, а также почти полностью осуществляется делопроизводство и образовательный процесс. Русский язык также выступает в качестве языка межнационального общения для гагаузов за пределами автономии (в Молдавии русский язык обладает статусом языка межнационального общения, хотя на практике данное положение нередко нарушается молдавскими властями).

При этом, хотя согласно переписи 2004 года гагаузский язык назвали родным 92,3% проживающих в Молдавии гагаузов, доминирующее положение русского языка устраивает подавляющее большинство населения автономии. В автономии полностью отсутствуют межэтнические и лингвистические разногласия. Но что-то в таком положении дел, судя по всему, не дает покоя нынешним «пророссийским» властям Гагаузии, раз они вдруг надумали перенимать и внедрять национально-языковой опыт Татарии.

Примечательно, что в этом они сходятся с националистами-русофобами из Кишинева, главным упреком которых в адрес Гагаузии является то, что Гагаузская автономия якобы вовсе не является «гагаузской», поскольку там говорят по-русски, на русском языке обучают детей и в целом ориентируются на Россию. Так что в Кишиневе «татарским» инициативам Комрата по «защите родного языка» (читай — дерусификации автономии) только поаплодируют.

Отметим, что башкан Гагаузии Ирина Влах была избрана на свой пост при активной поддержке Кремля и его молдавских «надежных партнеров» — Партии социалистов. Интересно также то, что саму Влах политические оппоненты в ходе предвыборной кампании обвиняли в недостаточном владении гагаузским языком, чему есть достаточно подтверждений. Не владеют им и многие представители команды Ирины Влах, значительная часть из которых временно переехала (либо приезжает ежедневно) на работу в Комрат из Кишинева.

Таким образом, нельзя исключать и того, что гагаузские «делегаты» в Казани — в силу некомпетентности в данной теме — просто не понимали, что за «опыт» они вознамерились перенимать и ставить на Гагаузии.