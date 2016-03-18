Брюссель, 18 марта, 2016, 03:10 — ИА Регнум. Лидеры 28 стран-членов Европейского союза согласовали единую позицию по соглашению с Анкарой по миграционному кризису, проект его будет представлен турецкой стороне. Об этом сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в своём микроблоге в Twitter.

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«Соглашение по позиции ЕС. Председатель Евросовета представит его турецкому премьер-министру перед заседанием нашего Евросовета завтра», — написал Беттель.

Напомним, 16 марта в СМИ появилась информация о том, что Еврсоюз выделит Турции ещё 3 млрд евро на решение проблем с беженцами. Дополнительные средства будут направлены после того, как будут израсходованы первые 3 млрд евро.

17 марта в Брюсселе стартовал двухдневный саммит Турция-ЕС, на котором обсуждается миграционный кризис и пути его разрешения. На 18 марта намечена встреча лидеров всех стран-членов Евросоюза с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу.

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