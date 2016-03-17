Москва, 18 марта, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Симоновский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для активистки движения «Божья воля» Людмилы Есипенко, обвиняемой по делу о погроме на выставке в московском Манеже летом 2015 года. В соответствии с решением суда Есиенко пробудет под домашним арестом до 30 апреля, сообщает ТАСС.

Вид Манежа со стороны Воздвиженки. Литография К.Ф. Хайцмана с рисунка Э. Гертнера. Середина XIX века

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство дознавателя, согласившись с позицией полиции, что, находясь на свободе, обвиняемая может скрыться от следствия. Есипенко запрещено покидать место жительство без разрешения следователя, общаться с кем-либо кроме близких родственников и адвокатов, а также пользоваться любыми средствами связи с том числе интернетом.

В то же время, суд разрешил Есипенко ежедневно выходить из дома не более чем на три часа для посещения храма Вознесения Господня возле станции метро Серпуховская.

Как передавало ИА REGNUM, Людмила Есипенко была задержана столичной полицией 16 марта. Как сообщила адвокат Оксана Михалкина, она была вызвана на допрос к следователю, после чего задержана по подозрению в совершении преступления, которое предусмотрено частью 1 статьи 243 УК РФ «Умышленное повреждение культурных ценностей».

Напомним, летом 2015 года группа участников общественного движения «Божья воля», возглавляемого Дмитрием Цорионовым по прозвищу Энтео, устроила погром на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже. Свои действия погромщики объяснили тем, что скульптуры оскорбляют чувства верующих. Активистам удалось повредить несколько экспонатов прежде, чем их задержала полиция. В сентябре по факту погрома на выставке было возбуждено уголовное дело.