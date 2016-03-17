Киев, 18 марта, 2016, 01:44 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины задержала экс-начальника полиции Винницкой области Антона Шевцова при попытке выезда в Россию. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в соцсети Facebook.

val.ua Антон Шевцов

«Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова, который пытался скрыться в России», — написала пресс-секретарь.

По сообщениям украинских СМИ, при себе у задержанного был билет на рейс Минск-Домодедово (Москва) на утро 18 марта.

Чуть позднее Гилянская уточнила, что в отношении Шевцова зарегистрировано уголовное производство по статье111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена».

Напомним, в конце февраля в соцсетях было опубликовано фото Антона Швецова с российским боксёром и депутатом Госдумы Николаем Валуевым на фоне здания с российским флагом, а также фотографии его сына на фоне российской техники в Крыму.

В марте Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе отстранила Антона Швецова, а затем удовлетворила рапорт о его отставке с поста начальника полиции Винницкой области.