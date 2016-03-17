Кишинёв, 18 марта, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Парламент Молдавии отклонил инициативу об объявлении 27 марта «национальным праздником» в честь оккупации Бессарабии Румынией в 1918 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в поддержку инициативы выступили либералы и часть либерал-демократов, в то время как социалисты, коммунисты и демократы проект раскритиковали.

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«Этот проект восстановит историческую справедливость в отношении Республики Молдова. В этот день мы все должны сплотиться под знаменем триколора и с гордостью отметить день Великого объединения», — заявила один из авторов законопроекта, депутат от Либерально-демократической партии Мария Чобану.

Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что мог бы поддержать инициативу при условии, что 27 марта «будет объявлено не праздником, а днем траура».

Председатель Партии социалистов Игорь Додон призвал авторов отозвать законопроект, «чтобы не нагнетать напряженность в обществе». «Это трагическая страница в истории Республики Молдова. Сотни тысяч молдаван погибли во время унионистской оккупации», — сказал он.

Депутат-либерал Лилиан Карп возразил коммунистам и социалистам. По его словам, у Молдавии «достаточно траурных дат», и все они связаны не с Румынией, а с «российскими оккупациями» и сталинскими депортациями.

Почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков призвал «и тех, кто с русскими, и тех, кто с румынами, прекратить эти бесконечные споры». «Здесь, в парламенте Республики Молдова, мы должны думать и заботиться о Молдове, а не о Румынии или России», — заявил он.

Несмотря на то, что инициатива была отклонена, румыноунионистские организации уже объявили о намерении отпраздновать 27 марта массовыми акциями в Кишиневе. В свою очередь левые намерены провести контракции под лозунгом: «Люблю Молдову!»

Справка ИА REGNUM :

Под «Великим объединением» 1918 года в Румынии понимается произошедшая в 1918 году оккупация Румынией Трансильвании, являвшейся частью Австро-Венгрии, и Бессарабии, с 1812 года являвшейся частью России. 27 марта 1918 года на заседании бессарабского Сфатул Цэрий (Совет Страны) был поставлен вопрос об объединении Бессарабии с Румынией, а 26 ноября 1918 года под давлением румынских оккупационных войск и при отсутствии кворума 25% депутатского корпуса было принято решение о «безусловном присоединении Бессарабии к Румынии», которое следом было опротестовано значительной частью депутатов, направивших ноту протеста Румынии. Сфатул Цэрий — парламент провозглашенной на территории Бессарабской губернии Российской империи в декабре 1917 года и официально просуществовавшей год Молдавской Демократической Республики, приняв это решение, прекратил свое существование, а следом за ним и сама республика, ликвидированная указом короля Румынии.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР. Однако уже через год, в 1941-м, Румыния вновь оккупировала эти и другие территории СССР, которые были окончательно освобождены Красной армией в 1944 году. До оккупации 1918 года Бессарабия никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.