Киев, 18 марта, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Санкционный «список Савечнко», который украинские власти передали 17 марта представителям Евросоюза, содержит более 40 имён, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. По информации агентства, в список вошли, в частности, глава ФСБ России Александр Бортников, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов.

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В свою очередь, адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин сообщил, что в список должны войти судьи, следователи, прокуроры, фамилии которых «есть в материалах дела». «Политическую часть списка я комментировать не могу», — добавил адвокат.

Брюссельский репортер «Радио свобода» Рикард Йожвяк в своём микроблоге в Twitter сообщает, что в перечень вошли 44 гражданина России и два гражданина Украины.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко 17 марта на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером сообщил, что передал лидерам Евросоюза санкционный «список Савченко», в который вошли все лица, причастные, по мнению Киева, к незаконному заключению украинских граждан.

Напомним, украинская диверсантка и депутат Верховной рады Савченко обвиняется в пособничестве в убийстве российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина летом 2014 года под Луганском, а также в незаконном пересечении российской границы.

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