Женева, Швейцария, 17 марта, 2016, 23:53 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН по Сирии отмечает наличие большой пропасти между позицией сирийского правительства и оппозиции, передает ABC News. «Дистанция между двумя сторонами велика», — заявил Стаффан де Мистура репортерам в Женеве.

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Де Мистура провел, как он отметил, «содержательные» переговоры с поддерживаемой Саудовской Аравией и Западом сирийской оппозицией — Высшим комитетом по переговорам.

Спецпредставитель ООН отмечает, что одной из немногих «точек соприкосновения» сторон явилась убежденность в сохранении «целостности страны».

Дипломат добавил, что не вел «дискуссий о федерализме», ссылаясь на сегодняшнее заявление сирийский курдов о создании федеративного региона на подконтрольных территориях.