Санкт-Петербург, 18 марта, 2016, 00:07 — ИА Регнум. Подводную лодку новейшего типа 636.3 спустят на воду в Санкт-Петербурге 18 марта. После достройки и передачи ВМФ России подводный корабль «Великий Новгород» станет пятой подобной субмариной в составе Черноморского флота РФ.

admship.ru Подводная лодка

Торжественная церемония спуска состоится сегодня на ОАО «Адмиралтейские верфи». Она приурочена к 110-летию со дня создания подводных сил России. Юбилейную дату отмечают 19 марта.

Закладка подлодки «Великий Новгород» состоялась 30 октября 2014 года одновременно с закладкой аналогичной субмарины «Колпино», которая и завершит серию новых подводных лодок этого класса для ЧФ России.

Подлодка проекта 636.3 относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин и является модификацией знаменитой «Варшавянки», известной во всем мире за высокие тактико-технические характеристики. Подводные лодки модернизированного проекта 636.3 имеют более высокую боевую эффективность. В НАТО корабль получил классификацию KILO-class.

Среди отечественных кораблей подлодки класса «Варшавянка» считаются самыми малошумными: они сливаются с естественным шумом моря и могут обнаружить цель на дистанции в 3−4 раза превышающей ту, на которой сами могут быть обнаружены противником. За сверхскрытность лодки проекта 636 специалисты НАТО прозвали «черной дырой».

Субмарина проекта 636.3 способна погружаться на 300 метров и двигаться под водой со скоростью в 20 узлов. Подлодка может находится в автономном плавании в течение 45 суток, с экипажем в 52 человека. Длина лодки составляет почти 74 метра, ширина — около 10 метров, субмарина несет на своем борту 4 ракеты, 18 торпед и 24 мины.

В общей сложности Черноморский флот получит шесть подлодок проекта 636.3. Они спроектированы петербургским ЦКБ «Рубин» и строятся на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге. Сейчас в боевом составе ВМФ уже находятся четыре такие субмарины: головная подлодка «Новороссийск», а также «Старый Оскол» и «Краснодар». Подлодка «Ростов-на-Дону» во время перехода к месту постоянной дислокации в Новороссийск 8 декабря 2015 года отстрелялась из Средиземного моря крылатыми ракетами «Калибр» по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в Сирии.