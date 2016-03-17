Рим, 17 марта, 2016, 23:31 — ИА Регнум. Моменты страха и паники испытали пассажиры римского метро линии, А на станции Piazzale Flaminio утром в четверг 18 марта. Об этом сообщает информагентство ANSA. В полицию столицы поступил сигнал от пассажиров о том, что в метро бродит молодой человек, из-под куртки которого торчит ружье, и упаковка снарядов — из кармана брюк. После прибытия полиции мужчины был разоружен и отправлен в участок. Нарушителем спокойствия оказался 24-летний украинец в стадии сильного алкогольного опьянения. На настоящий момент его обвиняют в незаконном хранении оружия и нарушении общественного порядка. У мужчины изъято оружие — пневматическое ружье, модель «Диана».

cazaconaire.com Пневматическая винтовка «Диана»

Напомним, что 25 января подобный случай произошел на центральном железнодорожном вокзале Рима «Термини». Камеры наблюдения зафиксировали мужчину с винтовкой, спокойно разгуливающего в подземной части вокзала. Из-за террористической угрозы вокзал эвакуировали, однако после задержания предполагаемого преступника выяснилось, что винтовка оказалась игрушечной.