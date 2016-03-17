Москва, 18 марта, 2016, 02:13 — ИА Регнум. Победив испанский «Лабораль», ЦСКА сделал серьёзнейшую заявку на первое место в группе и, соответственно, более лёгкого соперника в четвертьфинале.

cskabasket.com Баскетболист команды ЦСКА

Возможно, этим соперником окажется «Локомотив-кубань», который проиграв концовку последней четверти «Панатинаикосу», делит в группе E места со второго по четвёртое, но ещё не обеспечил себе участие в четвертьфинальной стадии Евролиги.

Ещё сложнее ситуация у «Химок», только что сменивших своего главного тренера. Они тоже проиграли важнейший матч немецкому «Брозе баскету», и тоже в последней четверти. Шансы на выход из группы у химчан остаются, но для этого скорее всего потребуется победа в гостях над мадридским «Реалом», которому они уже проиграли дома 11 очков.

В Евролиге осталось провести по три матча, и кое-что ещё можно изменить.

[[[flag-ru]]] ЦСКА (Москва, Россия) — [[[flag-es]]] «Лабораль» (Испания) 90:78 (20:14, 20:12, 28:30, 22:22)

ЦСКА (Москва, Россия) — «Лабораль» (Испания) (20:14, 20:12, 28:30, 22:22) [[[flag-gr]]] «Панатинаикос» (Греция) — [[[flag-ru]]] «Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия) 84:79 (19:19, 17:22, 24:22, 24:16)

«Панатинаикос» (Греция) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия) (19:19, 17:22, 24:22, 24:16) «Брозе» (Германия) — «Химки» (Россия) 84:79 (16:17, 24:23, 16:24, 28:15)

Положение команд в розыгрыше Топ-16 мужской баскетбольной Евролиги здесь.