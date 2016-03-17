Щербинка, Московская область, 17 марта, 2016, 20:54 — ИА Регнум. На Курском направлении Московской железной дороги погибли два человека, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Об этом сегодня, 17 марта, передает «Русская служба новостей» со ссылкой на пресс-служба Московской железной дороги.

Опасные игры

Сообщается, что в 19:20 на перегоне Красный Строитель — Щербинка два человека нарушили правила поведения на железной дороге. Они стали переходить пути в неустановленном месте, в результате чего получили смертельные травмы.

В связи с этим некоторые электропоезда из Москвы следуют с увеличенным интервалом.

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