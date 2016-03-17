Киев, 17 марта, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Если Молдавия действительно введет пошлины на украинскую молочную продукцию, что обсуждается в настоящий момент, Украина введет «зеркальные» санкции и обратится в ВТО. Об этом заявил украинский министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес-ассоциации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ранее молдавские фермеры и производители молочной продукции обратились к правительству с требованием установить специальные пошлины на украинскую «молочку», чтобы защитить внутреннего производителя. Молдавия — один из крупнейших импортеров украинской молочной продукции. По словам министра, если требование молдавских фермеров будет удовлетворено, Украина введет аналогичные ограничения.

«Мы со своей стороны по необходимости примем все действия, что касается обращения в ВТО. Если такая ситуация сложится — мы включим те меры, которые применялись к Российской Федерации. Если Молдова примет меры, которые выходят за рамки ВТО, нам придется принимать зеркальные меры и, возможно, не только по этим группам, потому что подобные действия мы считаем враждебными», — сказал Павленко.

На данный момент между профильными министерствами в Киеве и Кишиневе идет диалог и попытка урегулировать конфликт.

По мнению украинского экономиста Александра Охрименко возможная санкционная война между Киевом и Кишиневом просто окончательно добьет украинскую «молочку», которая и так «дышит на ладан» после прекращения торговых связей с Россией.

«Это можно назвать «мальчик обиделся». У нас слабенький товарооборот с Молдовой. но за 2015 год Украина продала туда молочных изделий на сумму 19,5 миллионов долларов. В тот же момент Украина купила в Молдове молочных продуктов на сумму 0,5 миллиона долларов. Даже если Украина введет санкции на молочную продукцию из Молдовы — это не будет заметно. Украина уже потеряла рынок сбыта молочной продукции в Россию, а теперь, наверное, решила окончательно все развалить. Может так и нужно делать реформы», — сказал Охрименко в комментарии ИА REGNUM.

По словам экономиста, Украина ищет альтернативные рынки, но компенсировать эти потери будет крайне сложно.

«Компенсировать Россию нельзя. да, Украина начала поставлять сливочное масло в Марокко, Египет, Казахстан и Ирак — но это все же меньше, чем были поставки в Россию. Твердые сыры немного продают в Казахстан. Их нельзя поставлять в арабские страны. Поэтому производство твердых сыров просто упало в несколько раз. Сейчас у украинской молочки один выход — переходить на производство сухого молока и поставлять в Индию или Юго-Восточную Азию. Но рентабельность сухого молока всегда ниже, чем твердых сыров или сметаны и творога», — сказал Охрименко.

Согласно официальным данным Государственной службы статистики, Украина в 2015 году сократила производство молока на 4% по сравнению с 2014 годом до 10,682 млн тонн.

При этом в Союзе молочных предприятий Украины заявили, что объем переработки молока в 2015 году составил немногим более 4,2 млн тонн и это самый низкий показатель молочной перерабатывающей отрасли за последние 20 лет. По информации Союза, из них приблизительно 2,5 млн тонн молока произведено промышленными предприятиями, остальное — населением. В целом производство молочных продуктов на Украине в прошлом году сократилось на 9,2% и составляет приблизительно 1,37 млн тонн.

В свою очередь, экономист департамента технического сотрудничества ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Андрей Ярмак заявил на пресс-конференции в начале марта, что в 2015 году доходы украинских производителей молока в 2015 году упали на 31%. «Реалии таковы, что мы будем в ближайшее время терять производство молока на Украине», — заявил экономист.