Москва, 17 марта, 2016, 20:12 — ИА Регнум. «Найти экипаж Леваневского»: встреча, посвящённая российско-американо-канадской экспедиции состоялась сегодня в московском Музее-библиотеке Николая Федорова, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Главной темой собрания был поиск останков экипажа и фрагментов самолета, на котором 12 августа 1937 года ушел в последний полет над Арктикой знаменитый летчик Сигизмунд Леваневский.

ec-arctic.ru Экипаж самолёта Н-209: Н.Я.Галковский, Н.Г.Кастанаев, С.А.Леваневский, Г.Т.Побежимов, Н.Н.Годовиков, В.И.Левченко

Об экспедиции и ее планах на 2016−2017 год рассказал Юрий Сальников, действительный член Русского географического общества, журналист и кинорежиссер, автор более 100 документальных фильмов.

В рамках встречи был показан документальный фильм Сальникова «Леваневский. Последний полет».

Во встрече также приняли участие учёный секретарь Российского общества по изучению американской культуры, координатор экспедиции «Найти экипаж Леваневского» Лариса Михайлова и пресс-секретарь проекта Ирина Седунова. Они рассказали собравшимся о путешественниках, ученых и летчиках из России, США и Канады, участвующих в поисках.

Справка ИА REGNUM :

Сигизмунд Леваневский — советский лётчик, участник экспедиции по спасению парохода «Челюскин», один из первых Героев Советского Союза, удостоенный этого звания в 1934 году.

12 августа 1937 года самолёт Н-209, где Леваневский был первым пилотом, начал запланированный перелёт из Москвы в Фэрбенкс, штат Аляска, США через Северный полюс.

Известно, что время полёта Леваневский сообщал об отказе одного из двигателей и плохих метеоусловиях. Радиосвязь с самолётом прервалась 13 августа, в 17:58 по московскому времени, после того, как он пролетел над советским побережьем Северного Ледовитого океана.

Дальнейшая судьба самолёта и экипажа остаётся неизвестной.

На сегодняшний день существует несколько версий места падения Н-209, но ни одна из них не нашла документального подтверждения.