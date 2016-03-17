Москва, 17 марта, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович рекомендовал компаниям «Татнефть» и «Газпром» приостановить поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Об этом сегодня, 17 марта, пишет «Коммерсантъ».

ИА REGNUM Угроза. Коллаж

Сообщается, что Дворкович рекомендовал «Газпрому» и «Татнефти» остановить поставки нефтепродуктов с дочерних предприятий в Белоруссию до рассмотрения в правительстве Российской Федерации протокола заседания правительственной комиссии по топливно-энергетическому комплексу и результатов доклада председателю правительства.

Уточняется, данная рекомендация была сделана на заседании правительственной комиссии по ТЭК в феврале текущего года.

На комиссии Дворкович поднял вопрос о том, почему «Татнефть» и «Газпром» резко увеличили поставки нефтепродуктов в Белоруссию через свои дочерние структуры. Также вице-премьер поинтересовался, как это отразится на российском бюджете.

Дворкович поручил Федеральной таможенной службе (ФТС), Минфину и Минэнерго доложить о причинах резкого увеличения поставок нефтепродуктов с дочерних предприятий «Газпрома» и «Татнефти» в Белоруссию. Ведомства должны предоставить копии документов и расчетов, связанных с уплатой таможенных пошлин при указанных поставках, а также о потерях российского бюджета от таких поставок.

Одновременно с этим вице-премьер рекомендовал «Татнефти» и «Газпрому» приостановить поставки нефтепродуктов с дочерних предприятий в Белоруссию до рассмотрения в правительстве указанных документов и результатов доклада председателю правительства.

Дело в том, что по правилам Таможенного союза, в который входит Россия и Белоруссия, при поставках топлива в страну для внутреннего потребления часть ресурса не облагается экспортной пошлиной. А вот та часть ресурса, которая потом экспортируется в третьи страны, облагается пошлиной, которая, в свою очередь, направляется стране-производителю.