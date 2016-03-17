Тбилиси, 17 марта, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Тэдо Джапаридзе считает, что Грузия должна уметь сосуществовать с соседями, в том числе с Россией, которая «оккупировала» 20% грузинских территорий. Об этом депутат заявил в интервью латвийскому изданию Defence Matters, текст которого в переводе на грузинский язык опубликован и на официальном сайте парламента Грузии.

Иван Айвазовский. Река Риони. Грузия

По оценке Джапаридзе, Южный Кавказ — полный волнений регион, где часты войны, конфликты и споры, где все находится в процессе внутренних или внешних изменений, и все страны этого региона движутся в определенном направлении. Грузия же находится на перекрестке, и здесь скрещивается множество стратегических векторов.

По заявлению депутата, Грузия хочет сосуществовать с Россией, но не желает жить в составе России.

«Мы хотим добрососедского сосуществования с Россией, но не хотим жить в России. Это послание Грузии. Воспримут ли наши российские соседи это послание соответственно, это уже другое дело», — отметил Тэдо Джапаридзе.

К сосуществованию с Россией, по мнению депутата, Грузию вынуждает и ее географическое положение.

«Исходя из того, что изменить географию мы не можем, мы должны уметь сосуществовать вместе с Россией, что вовсе не означает уступки наших стратегических целей», — подчеркнул Джапаридзе.