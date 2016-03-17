Киев, 17 марта, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Следующим Генеральным прокурором Украины может стать нынешний глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом заявил в эфире «112-Украина» народный депутат Украины Егор Фирсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокурор

«Это должен быть абсолютно дееспособный человек, который будет способен действительно не бояться сажать трех друзей президента. Я вполне серьезно говорю. Это должна быть смелость, это должен быть дух, стержень. Разные варианты… Я бы рассмотрел вариант того же Михаила Саакашвили, можно дать ему попробовать. Он юрист по образованию, кстати, учился на Украине. Он должен знать украинское законодательство и он знает его», — сказал Фирсов.

Если же парламент и президент не согласятся назначить Саакашвили главой ГПУ, Фирсов предлагает других кандидатов.

«Даже если не Саакашвили, то Давид Сакварелидзе. Варианты с Виктором Чумаком или Егором Соболевым тоже могли быть неплохими. Я считаю, что поскольку инициатива идет от президента — президент должен посоветоваться с адекватными субъектам, и в частности с организациями, которые борются с коррупцией», — сказал депутат.

Тем временем в парламенте уже начали собирать подписи за назначение новым генеральным прокурором нынешнего руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры — Сергея Горбатюка. Именно он занимается сейчас расследованием преступлений на Майдане.

«Я поставил свою подпись за кандидатуру Горбатюка… Я работал с Горбатюком по расследованию преступлений на Майдане. Я с ним вместе разрабатывал законопроект о заочном осуждении лиц, знаю его как профессионального порядочного человека и профессионала», — сказал журналистам в парламенте народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко.

А в «Блоке Петра Порошенко» лоббируют назначение Генпрокурором главы фракции «БПП» Юрия Луценко. И хотя сам Луценко отрицает свое желание занять кресло Генпрокурора, в парламенте собрано уже около 70 подписей за такое кадровое решение. Депутатов не останавливает даже законодательный запрет назначать Генпрокурором человека без юридического образования.

«Это прописывает закон, а Верховная рада может изменить закон. Эту норму изменить можно. Мы уже имели несколько прокуроров с юридическим образованием и это нам ничего не дало. Тут качества порядочности и моральности являются превалирующими. Здесь у Юрия Луценко все нормально. Что касается опыта — то он был главой министерства внутренних дел. Это правоохранительная структура. Он знает в этом толк», — рассказал журналистам заместитель главы фракции «БПП» Алексей Гончаренко.

Ранее сегодня глава Верховной рады Владимир Гройсман обратился к нынешнему Генеральному прокурору Украины Виктору Шокину с просьбой прийти в парламент с отчетом о своей деятельности, чтобы депутаты смогли рассмотреть вопрос его отставки.

«Что касается рассмотрения вопроса об отставке Шокина. Сегодня его не будет, по моей информации вопрос перенесен на следующую пленарную неделю. И связан он напрямую с коалиционными переговорами и переформатированием правительства. Рассматривают в пакете. Постановление об отставке Шокина по состоянию на сегодняшний день в парламенте не будет поддержано», — заявил глава «Радикальной партии» Олег Ляшко.

В то же время практически все фракции обещают проголосовать за отставку Виктора Шокина если такой вопрос будет вынесен на рассмотрение в зал. Однако этот вопрос так и не выносится.

По информации Гройсмана, отставку Шокина окончательно намерены рассмотреть 29 марта.

«Я не получил ответа от генеральной прокуратуры и генерального прокурора… Я сейчас анонсирую — 29 числа на утреннем пленарном заседании мы рассмотрим предоставления согласия на увольнение генерального прокурора украины. Прошу всех народных депутатов присутствовать в зале, прошу генерального прокурора также присутствовать в зале Верховной рады Украины», — сказал Гройсман.

А вот народный депутат Украины Николай Томенко потребовал, чтобы перед депутатами отчитался не только Генпрокурор, но и все руководители силовых ведомств.

По словам политика уровень преступности в стране достиг такого уровня, когда игнорировать его уже просто невозможно.

«Без действенной правоохранительной системы, без действенной судебной системы, без ответственности ничего не будет. Поэтому я прошу, чтобы мы вернулись к вопросу отчета Генпрокуратуры, к отставке. Я убеждаю, чтобы мы вернулись к вопросу перезагрузки судебной системы, чтобы мы послушали СБУ — мы давно не слушали, что СБУ делает. Мы должны сделать все, чтобы не было позора, что у нас самое большое количество преступлений, сейчас плохие криминогенные показатели по стране. Очевидно, также надо об этом говорить и заслушать главу МВД, почему высокие криминогенные показатели», — сказал Томенко.

Пока ни один из руководителей силовых ведомств не отреагировал. А в самой Генпрокуратуре заявили — Виктор Шокин вообще не обязан приходить в парламент при рассмотрении вопроса о его отставке.