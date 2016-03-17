Москва, 17 марта, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Лефортовский районный суд города Москвы на заседании 17 марта санкционировал арест фигуранта дела Минкультуры РФ, управляющего компании «Балтстрой» Александра Коченова, сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM .

dreamwidth.org Министерство культуры Российской Федерации

«Коченову Александру Владимировичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, прим. ИА REGNUM), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 01 месяц 24 суток, до 10 мая 2016 года», — сообщили в ведомстве.

В суде пояснили, что постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 3-х суток со дня его вынесения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в рамках дела Минкультуры РФ районный Лефортовский суд города Москвы избрал меру пресечения в виде ареста в отношении заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, который будет находиться под стражей до 10 мая 2016 года.

Также решением Лефортовского суда Москвы под стражей до 10 мая останется глава департамента управления имуществом министерства культуры РФ Борис Мазо и советник гендиректора коммерческой фирмы Никита Колесников.