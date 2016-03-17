Москва, 17 марта, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил информацию о том, что во время антитеррористической операции Воздушно-космических сил РФ в Сирийской Арабской Республике погибли пятеро российских военнослужащих. Об этом Путин заявил сегодня, 17 марта, во время приема в Кремле, где глава государства вручал государственные награды военнослужащим и специалистам военно-промышленного комплекса, отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Во время приема Путин обратился к вдовам и родственникам российских военнослужащих, погибших в Сирии.

«Здесь, в этом зале, Елена Юрьевна Пешкова, Валентина Михайловна Черемисина, Ирина Владимировна Позынич и Юлия Игоревна Журавлева, вдовы наших товарищей, погибших в борьбе с террористами. Понимаю, что для родных, близких, друзей, боевых товарищей Олега, Ивана, Александра, Федора их уход — невосполнимая утрата», — сказал Владимир Путин.

Ряд СМИ ранее сообщал о том, что в Сирии погиб российский военнослужащий Федор Журавлев, но официального подтверждения этой информации не было.

Напомним, в антитеррористической операции в Сирии погиб пилот сбитого турецкими ВВС Су-24 Олег Пешков, морской пехотинец Александр Позынич, военный советник Иван Черимисин, а также Вадим Костенко, который, по официальной версии, покончил с собой из-за разлада в отношениях с девушкой.