Результаты 1/8 финала Лиги Европы
Базель, Швейцария, 18 марта, 2016, 01:10 — ИА Регнум. Результаты вторых матчей 1/8 Лиги Европы (в скобках результаты первых матчей).
i.imgur.com
Футбол
- [[[flag-de]]] «Байер» (Германия) — [[[flag-es]]] «Вильяреал» (Испания) 0:0 (0:2)
- [[[flag-es]]] «Валенсия» (Испания) — [[[flag-es]]] «Атлетик» (Испания) 2:1 (0:1)
- [[[flag-it]]] «Лацио» (Иалия) — [[[flag-cz]]] «Срарта Прага» (Чехия) 0:3 (1:1)
- [[[flag-gb-eng]]] «Тоттенхэм» (Англия) — [[[flag-de]]] «Боруссия Д» (Германия) 1:2 (0:3)
- [[[flag-pt]]] «Брага» (Португалия) — [[[flag-tr]]] «Фенербахче» (Турция) 4:1 (0:1)
- [[[flag-gb-eng]]] «Манчестер Юнайтед» (Англия) — [[[flag-gb-eng]]] «Ливерпуль» (Англия) 1:1 (0:2)
- [[[flag-be]]] «Андерлехт» (Бельгия) — [[[flag-ua]]] «Шахтёр» (Украина) 0:1 (1:3)
- [[[flag-es]]] «Севилья» (Испания) — [[[flag-ch]]] «Базель» (Швейцария) 3:0 (0:0)
Завтра, 18 марта, в Швейцарии состоится жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Читайте также: «Ливерпуль» прошел в ¼ финала Лиги Европы,